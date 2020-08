YR kampioen Bas Moerings: ‘Ze heeft zo veel hart’

De door de familie Moerings zelfgefokte Hardesther (v. Kannan) ging "eigenlijk op het randje van voor spek en bonen mee" naar het NK, vertelde winnaar Bas Moerings op de persconferentie na afloop. "Dit paard heeft niet alle ervaring van de wereld, maar het is een vechter." Moerings en Hardesther waren de enige combinatie die de loodzware tweede omloop foutloos wisten af te maken.

Moerings kreeg onderweg twee dikke touché’s, onder grote oehs en ahs van het publiek. “Toen ik uit de driesprong kwam dacht ik ‘het bestaat niet dat die er nog in ligt’. Maar toen zag ik het vanuit mijn ooghoek.” De ruiter prijst zijn merrie: “Hardesther is van zichzelf nogal snel, maar heeft nog niet veel ervaring op dit niveau. Ik was al heel blij met het opbouwende parcours van de eerste dag (dat de combinatie won – red) en vandaag zijn we er maar gewoon ingereden. Ik dacht, laat ik het maar proberen.”

Concentratie vereist

Elize van de Mheen werd reserve-kampioen op Ferdinand B (v. Verdi), het brons ging naar Vincent Dings met Cream Couleur Z (v. Cream On Top), die het tussenklassement aanvoerde, maar twee balken zagen vallen in de laatste omloop. De top drie stelde vast dat concentratie hard nodig was in de finale manche; het was een erg technisch parcours.

Elize van de Mheen: “Voor mij was dit kampioenschap echt bedoeld om ervaring op dit niveau op te doen, ik ben net uit de junioren. De eerste dag was hij lekker aan het bokken. Het ging best wel goed daarna, maar vandaag dacht ik: ‘Nu is het alles of niets’. Ik denk wel dat dit paard nog meer kan dan youngriders proeven. Hij wil het heel graag voor me doen.”

Vincent Dings: “Helaas bleven de twee tikken bij mij niet liggen, maar het is niet anders. Ik ben heel blij met mijn paard en hij is ook nog jong. Ik ben erg tevreden met brons.”

Zelfgefokt

Zowel Dings als Moerings rijden op eigen fokproducten, het paard van Van de Mheen is als veulen aangekocht. Moerings over de achtjarige Hardesther: “Het is heel bijzonder, dat beestje maakte van alles mee deze week. Dit paard is net iets meer dan 1m60 groot en ik ben niet zo klein, maar ze heeft zoveel hart dat het niet zo’n groot probleem is.”

De merrie komt uit dezelfde moeder als Fosther, het andere paard waarmee Moerings dit kampioenschap reed. Moeder Bardesther was zelf met Eline Moerings en Lisa Nooren in de internationale ring te zien, tot 1m50 niveau.

