NMK-kampioene Gouvernante VDL wint 1,40m openingsrubriek Oslo

Op de openingsdag van de wereldbekerwedstrijd in Oslo stonden gisteren twee 2*-rubrieken op het programma. In de 1,40m-hoofdrubriek won NMK-kampioene Gouvernante VDL (v. Bacardi VDL) onder Marlon Modolo Zanotelli. In de proef direct op tijd was Zanotelli Gerrit Nieberg met Quibelle de la Coeur (v. Quincy Jones) net te snel af.

De tienjarige Gouvernante VDL kwam in juli dit jaar op stal bij de Zanotelli’s. Eerst zat Angelica in het zadel, in september nam Marlon de teugels over en debuteerde met de merrie in St. Tropez. Oslo is het tweede CSI voor Zanotelli en het paard van de VDL Stud en ze openen met een zege.

In de 1,40m-rubriek direct op tijd zette Marlon Zanotelli met Gouvernante als tiende combinatie een foutloze ronde neer in 31,24 seconden. De laatste combinatie Gerrit Nieberg en Quibelle de la Coeur kwam nog het dichts bij met een foutloze ronde in een tijd van 31,66 seconden. De Duitser werd hiermee tweede. De Ier Thomas Ryan werd derde met de Oldenburger hengst Springfield (v. Stakkato Gold) in 33,46 seconden.

Bron Horses.nl