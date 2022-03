Nog één maand tot het Nederlands Kampioenschap Springen

Niet Mierlo of Kronenberg, maar Deurne is het nieuwe decor voor het Nederlands kampioenschap springen. Met nog een maand voor de boeg, maken de beste Nederlandse (jeugd)ruiters zich op voor een ouderwets kampioenschap. Van 20 tot en met 24 april wordt bepaald welke ruiters zich Nederlands kampioenen springen 2022 mogen noemen. Gelukkig is dit jaar ook publiek weer van harte welkom.

Op zondag 24 april staan drie finales op het programma en worden de nieuwe Nederlands kampioenen Senioren, Young Riders en Junioren gehuldigd. Op zaterdag 23 april is bekend wie de nieuwe Nederlands kampioen Children wordt.

Deurne

Vele jaren was het CH Mierlo gastheer van het NK springen. Door de coronapandemie kwam hier vroegtijdig verandering in. In 2020 werd uitgeweken naar Kronenberg en in 2021 ging het kampioenschap niet door. Dit jaar vindt de titelstrijd voor het eerst plaats op Green Valley Estate, in het verleden beter bekend als NHB Deurne. De organisatie blijft in vertrouwde handen van het team dat ook in Mierlo garant stond voor een geolied kampioenschap. Voorzitter Dirk van Santvoort: “We kijken er naar uit. Eindelijk kunnen wij na twee jaar het Nederlands Kampioenschap weer organiseren. Maar het is wel met gemengde gevoelens”, beaamt Van Santvoort.

50e editie

“We hadden heel graag 50 jaar volgemaakt in Mierlo, zeker ook voor onze trouwe groep vrijwilligers. Nu is de 50e editie de eerste editie in Deurne. Dat doet niets af aan de accommodatie in Deurne, de faciliteiten zijn top voor elkaar met een nieuwe buitenbak, nieuwe losrijpiste en een verhard stallenterrein. Met deze topruiters en toppaarden moeten wij als organisatie een stap kunnen maken en die hopen we te maken met de verhuizing naar Deurne. Dus wij zijn hartstikke positief over het komende NK.” Net zoals voorheen is de entree gratis, publiek betaalt alleen voor het parkeren.

Graadmeter voor bondscoaches

Voor de bondscoach van de Senioren, Jos Lansink, en de Young Riders, Vincent Voorn, is het NK een belangrijke graadmeter voor de rest van het seizoen. Vincent Voorn: “Voor mij gaat het de eerste wedstrijd zijn waar ik alle jeugdruiters onder gelijke omstandigheden kan bekijken. Er zijn al wel wat wedstrijden geweest maar dan is de deelname niet zo groot, daarnaast is het ene parcours technisch gebouwd en het andere weer wat hoger. Dus het is fijn dat ik nu alle combinaties meerdere dagen met elkaar kan vergelijken. Dat gaat een goed beeld geven voor het EK deze zomer. Het is nu natuurlijk nog vroeg in het seizoen, maar het is goed om te weten wat we aan combinaties in huis hebben. Ik kijk in ieder geval uit naar het NK”, besluit Vincent Voorn.

Kijk hier voor meer informatie en het laatste nieuws: www.chdeurne.nl.

Bron KNHS