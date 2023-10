Nog een zuidelijke tour: Ashford Group bouwt hippisch complex in de Algarve

Enda Carroll van de Ashford Group is van plan om samen met één van zijn zakenpartners een nieuwe hippische accommodatie te bouwen in de Algarve. De vernieuwde faciliteit moet voor iedereen toegankelijk zijn, zodat eenieder van de paardensport kan genieten.

Het uitbreiden van de Ashford Group is al lang een droom van Enda en zijn team. Op dit moment zijn de plannen in ontwikkeling en is het team bezig met zaken zoals bouwvergunningen en infrastructuur. ” De locatie is fantastisch en we zijn erg enthousiast om te beginnen met de bouw. Te zijner tijd presenteren we een unieke internationale locatie voor springen en dressuur met goede faciliteiten voor de paarden en voor iedereen die betrokken is bij de sport”, legt Enda Carroll uit.

Tijdlijn

Wanneer het project klaar gaat zijn is nog onduidelijk. ” Goede dingen hebben tijd nodig, zoals het hoort. Het project ligt goed op schema en we zijn ervan overtuigd dat alles te zijner tijd samen zal komen. Het zal het wachten waard zijn”, aldus Carroll.

Volledig artikel

Bron: Horses.nl/ World of Showjumping