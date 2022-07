Noord-Amerika wint Youth Equestrian Games na barrage

Een spannende finale in het teamklassement van de FEI Jeugdruiterspelen 2022. Het kwintet uit Noord-Amerika won gisteren op de Aachener Soers de barrage, voor de teams van Europa en Afrika. De 30 jonge ruiters uit 30 landen en zes continenten leverden in de tweede ronde een mooie strijd. Ze reden op zorgvuldig geselecteerde paarden die zij bij loting toegewezen hadden gekregen.

Na de eerste ronde hadden niet minder dan vier teams nog geen fouten opgelopen en lagen op koers voor goud. Op de tweede dag hadden drie teams nog steeds een clean sheet, wat betekende dat elk team een ruiter naar een barrage moest sturen.

Ervaren Mimi Gochman

Noord-Amerika koos voor de zeer ervaren Mimi Gochman (17) uit de USA, die al op 4* Grand Prix niveau uitkomt. Zij sprong foutloos in de snelste tijd van 32,26 seconden met haar ‘professor’, Merino van de Achterhoek (v. Darco), en pakte zo de overwinning voor haar team. De Britse Claudia Moore vertegenwoordigde Europa in de barrage met Largo van de Molenhoek (v. Elvis ter Putte). Ook zij sprong foutloos maar deed er iets langer over (32,59). Jad Guerraoui, uitkomend voor Marokko, bleef met Lady Angeles (v. Los Angeles) eveneens foutloos – maar met een tijd van iets meer dan 33 seconden, wat brons betekende voor Afrika.

Paarden berijdbaar en flexibel

Zes weken voor de wedstrijd had een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van de FEI, de FN en de Aachen-Laurensberger Rennverein de paarden geïnspecteerd die Holger Hetzel had bijeengeroepen van paardeneigenaars waarmee hij bevriend was. “Het was belangrijk voor ons dat de paarden berijdbaar en flexibel waren,” legde Hetzel uit, wat betekent dat ze zowel door een sterkere ruiter als door een tenger meisje bereden konden worden.

Hoog rijniveau

Alle paarden hadden op wedstrijden al bewezen dat ze niet alleen de uitdaging aankonden, maar zich ook twee klassen zwaarder hadden bewezen. De ruiters hadden een week om de paarden in trainingskampen te leren kennen. “Ik ben onder de indruk van het hoge rijniveau van de jongeren,” zei Peter Teeuwen, de equipe leider van Team Europa. De beslissing in het individuele klassement, waarin alle 30 ruiters opnieuw mogen deelnemen, valt op zaterdag.

