Nooren bovenaan in 3* 1,45m Knokke

Gisteravond was het Lisa Nooren die bovenaan de uitslagenlijst pronkte in Knokke. In de Belgische badplaats was de amazone, die afgelopen vrijdag 22-jaar werd, haar 10 mede barrage-kandidaten te snel af.

Nooren zette met Dienellie (v.Berlin) een foutloze ronde neer in de barrage in een tijd van 39,85 en schreef daarmee de 3* 1,45m proef op haar naam. Roberto Previtali kwam met EFS Top Contender (v.Lauriston) net tekort om Lisa de winst weg te snoepen. De Italiaan finishte in 41,01 en moest in de jonge Nooren zijn meerdere erkennen.

Top van het klassement

Jens Thys maakte de top drie compleet. De Belg kwam met Kaiser ‘T’ ‘Fvd’ (v.Nabab de Reve), die al op 1,50m niveau geacteerd heeft met Dirk Demeersman, binnen in 42,95 en pakte daarmee een derde prijs. Chloe Aston zette met de KWPN’er Amigo T (v.Padinus) een razendsnelle barrage ronde neer en leek af te stevenen op winst. De amazone moest echter die snelheid bekopen met twee springfouten in het parcours. Een tijd van 37,01 en acht strafpunten bezorgden Aston een zevende prijs.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl