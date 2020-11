Nooren derde, Van der Vleuten vierde in GP Sentower Park

Lisa Nooren pakte met Dienellie (v. Berlin) een mooie derde plaats in de 2* Grand Prix van Opglabbeek. Maikel van der Vleuten en de merrie Snoes (v. Clarimo) werden vierde. De winst ging naar Egyptenaar Abdel Saïd met Arpege du RU (v. Apache d'Adriers). Marlon Modolo Zanotelli uit Brazilië werd tweede met Charlie Harper (v. Comme Il Faut).

Er waren 11 starters in de barrage van deze Grand Prix over 1m45. Daarvan bleven er zes dubbel foutloos. Saïd sprong naar de winst in de razendsnelle tijd van 31,81 seconden, Nooren zette 33,71 seconden op de klok.

Zwartjes op tien

Ook Meike Zwartjens en Twister de La Pomme (v. Darco) haalden de barrage, waarin ze vier strafpunten opliepen. De combinatie werd tiende.

Manon Hees en Madiba Ag Z (v. Mylord Carthago) werd als twaalfde geklasseerd, met alleen een tijdfout in de basisomloop. Het is de eerste internationale klassering voor het duo dat sinds juli 2020 internationaal onderweg is. Siebe Kramer was met Evermeta (v. Mr. Blue) de snelste vierfouter en werd 14e. Vlak achter hem klasseerden ook Dennis van den Brink en Aonia Domain (v. Mylord Carthago) zich nog.

Uitslag

Bron: Horses.nl