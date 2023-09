Noorse Birgitte Meier pakt Nederlanders in bij GP Exloo

In de 2* Grote Prijs gesponsord door RR Horsetrucks was de Noorse amazone Birgitte Emilie Meier alle Nederlanders te snel af. Met ruin Example (v. Ultimo) bleef ze in de barrage een halve seconde voor op Willem Verdonk met Excellent (v. Lexicon). De derde plaats ging naar Lars Kuster met Idylle of Romance (v. Andiamo). Daarmee bestond het hele podium uit KPWN-gefokte paarden.