NRPS-merrie Beauminka wint GP kwalificatie Al Ain

De in België gevestigde Abdel Said won gisteren met de NRPS-merrie Beauminka (v. Jodokus) op het 3* CSI in Al Ain de kwalificatie voor de Grote Prijs. Na twee overwinningen vorige week in Al Ain over 1,40m, was het nu over een 1,45m-parcours. De Egyptenaar versloeg Khaled Abdulrahman Almobty met Dona Evita (v. Darco) en Abdullah Alsharbatly op John Whitakers voormalige topper Lord of Arabia (v. Cassini II).

Vorig jaar kwam de twaalfjarige Beauminka onder het zadel van Abdel Said. Bart van der Maat bracht Beauminka in 2015 uit op de internationale concoursen in Mijas, Wierden, Geesteren, Zuidwolde en Ommen. Daarna nam June Peeters de teugels over. Beauminka bracht via embryotransplantie verschillende nakomelingen, onder andere van Kannan en Cardento. Cadeauminka (v. Kannan) is de bekendste. Ze won onder Sandra Smucker in 2017 de Gelderland Cup met louter negens de rubriek voor vierjarige springpaarden.

Zeven zeges uit tien starts

Met de dochter van Jodokus is Abdel Said dit jaar niet veel in de ring geweest, maar van de tien starts won hij er zeven waaronder de twee zeges vorige week. Nu voegt de Egyptenaar daar de winst in de GP-kwalificatie aan toe. In de Tabel A direct op tijd snelde Said in 60,79 seconden naar de zege.

Whitakers Lord of Arabia

Khaled Abdulrahman Almobty was met de Darco-dochter Dona Evita ruim een seconde langzamer en werd tweede. Op twee seconde volgde Abdullah Alsharbatly met Lord of Arabia die vooral onder John Whitaker bekendheid verwierf.

Doklahoma VDL

Vierde werd de KWPN-merrie Doklahoma VDL (v. Baloubet du Rouet) onder Mohammed Ghanem Al Hajri. De ruiter uit de Verenigde Arabische Emiraten was op de meet ruim drie seconden langzamer dan de winnaar.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl