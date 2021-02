Numero Uno-dochter Badorette op kop in Grand Prix Poznan, twee Zirocco Blue-nazaten volgen

Op zondag werd in Poznan het internationale weekend afgesloten met een 1.45m Grand Prix. Deze bleef in de Poolse handen van Aleksandra Kierznowska en de KWPN'er Badorette (v.Numero Uno), gefokt door W. van der Mheen uit Hoevelaken. Het duo was de concurrentie te snel af en ging er met de hoofdprijs vandoor. Twee Zirocco Blue-nazaten maakten vervolgens de top drie compleet.

In totaal kwamen 54 combinaties aan de start in de 1.45m Grote Prijs en mochten er 8 terugkomen voor de barrage. In het basis parcours bleek vooral de tijd een struikelblok te zijn aangezien zes combinaties een strafpunt voor tijd moesten noteren. In de barrage waren Kierznowska en Badorette oppermachtig. Een tijd van 37.70 was genoeg om de rest van het deelnemersveld af te troeven en de overwinning op te eisen.

Twee Zirocco Blue’s in de top drie

De Zirocco Blue-zoon Zirocco Air eindigde met Mateusz Tyszko als tweede. Tyszko had 39.34 seconden nodig voor de barrage en kwam daarmee tekort voor de overwinning. Op plek nummer drie eindigde nog een KWPN’er. De door de VDL Stud gefokte eveneens van Zirocco Blue-afstammende Goldcoast VDL maakte de top drie compleet met ruiter Matas Petraitis.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl