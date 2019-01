Nummer 1 van de Wereldranglijst op zijn gemak in De Peelbergen

Steve Guerdat, olympisch kampioen van 2012 en op dit moment de aanvoerder van de Wereldranglijst, heeft dit weekend vier paarden bij zich voor het Nieuwjaars CSI in Kronenberg. Daarvan bracht hij de zevenjarige Comedie de Talma (v. Kannan) voor het eerst internationaal uit. “Dit is een van mijn paarden waar ik in de toekomst veel van verwacht”, laat de Zwitser weten.

Guerdat’s glimlach groeit bij zijn verhaal over de grootramige SF-merrie. “Mijn stalruiter heeft haar eerder al wel uitgebracht, maar het is de eerste keer dat ik haar zelf mee heb. Het is een type paard wat ik graag rijd, pienter en scherp. Ze viel me op vanwege haar kwaliteit, zodoende is ze een maand of vijf bij mij op stal gekomen”.

Toppaarden

“Ze liep hier vandaag een fijne foutloze ronde”, gaat Guerdat verder, terwijl hij rustig van zijn koffie drinkt. “Ik heb ook Corbinian en Hannah twee van mijn paarden voor het zwaardere werk bij me. Die ben ik weer rustig aan het oppakken na wat welverdiende rust”. Met voorgenoemde paarden reeg de nummer 1 van de wereldranglijst eerder vele successen op het hoogste niveau aaneen. Zoals de wereldbekerfinalezege in 2016 met Corbinian (v. Cornet Obolensky) en verscheidene WB-topkwalificaties met Hannah (v. Dulf van den Bisschop).

Op het gemak

Met de twee voorgenoemde paarden kreeg de Zwitserse ruiter van het jaar vandaag in de Peelbergen ook geen balken aan de benen. Slechts een strafpunt voor tijdoverschrijding werd na afloop van zijn rondes genoteerd. “Ik doe het rustig aan met ze. Ik kan dit weekend zowel mijn meest ervaren paarden als jongere paarden starten en vandaar uit verder plannen. Het jaar is nog lang en we hebben geen haast”.

Bron: persbericht