O’Connor haalt fel uit naar FEI op IJRC vergadering: ‘Het is een dictatuur’

Het was een felle discussie tijdens de Algemene Vergadering van de International Jumping Riders Club (IJRC) gehouden op de Europese kampioenschappen in Rotterdam. Op het podium zaten de gekozen vertegenwoordigers van de springpaarden: Max Kühner, Kevin Staut, Ludger Beerbaum, Henrik von Eckermann, Steve Guerdat en Peder Fredricson; tegenover hen, en niet alleen in ruimtelijk opzicht, waren het hoofd van de FEI met president Ingmar De Vos, Jumping Director John Roche en de voorzitter van de Jumping Committee Stephan Ellenbruch aanwezig. Als het gaat om de nieuwe regels van de Nations Cup, die toegepast zullen worden op de Olympische Spelen in Tokio, nemen beide de ruiters als de officials nog steeds een onverzoenlijk houding aan. Ook Cian O'Connor deed zijn zegje en noemde de FEI een "dictatuur" en "een zinkend schip."

In zijn openingsverklaring probeerde FEI-president De Vos de golven glad te strijken: “Van onze kant, de FEI, kunnen we alleen duidelijk stellen dat de Nations Cup onze belangrijkste competitie is, de belangrijkste serie samen met de World Cup.” “Maar,” voegde hij eraan toe: “we leven in een zeer gecompliceerde wereld en moeten daarom zien wat we wel en niet kunnen doen. ”

Kritiek

Dit kwam nog duidelijker naar voren in de loop van de discussie. Op de beslissing van de FEI dat bij de Nations Cups in de toekomst slechts drie in plaats van vier ruiters per team rijden en dus geen wegstreep-resultaat meer mogelijk is, kwam al veel kritiek. Daarnaast wil de FEI dat op de Olympische Spelen en Europese- en Wereld kampioenschappen eerst de individuele strijd gestreden wordt, en daarna de landenwedstrijd. Ook moest de FEI onder druk van het IOC (Internationaal Olympisch Comité) en diens president Thomas Bach nieuwe landen toelaten aan de Nations Cup reeks. Ingmar De Vos reageerde: “We hadden een heel duidelijke boodschap van het IOC en deel uitmaken van de Olympische beweging is erg belangrijk voor onze sport. ”

‘Er was geen compromis, nooit’

De FEI-president probeerde de huidige regels te presenteren als een compromis tussen de federatie, paardeneigenaren, organisatoren en ruiters, maar de tegenstand kwam onmiddellijk. Voor het IJRC verklaarde Steve Guerdat duidelijk: “Er was geen compromis, nooit. Je had vanaf het begin een richting die je op wilde. Wij hadden onze visie vanaf het begin, en dat is vier ruiters en teams eerst voor het individueel.”

‘Dictatuur’

Cian O’Connor, die in de zaal zat als woordvoerder van het FEI Jumping Committee, haalde fel uit: “Er was geen overleg, het is een dictatuur.” Hij riep op “denk terug aan 20 tot 30 jaar geleden. Toen bestond de FEI uit een groep mensen die iets van de sport begrepen. Nu zijn het slechts bestuurders. Als jullie dat niet beseffen, is het een zinkend schip. Jullie houden jullie zelf voor de gek.” IJRC-woordvoerder en Olympisch kampioen Kevin Staut vatte de mening van de ruiters kort en bondig samen: “De meesten van ons denken dat het een ramp gaat worden.”

Sussen

Ludger Beerbaum probeerde de boel iets te sussen en voegde eraan toe: “We zitten in hetzelfde schuitje en we moeten proberen er het beste van te maken, maar we maken ons echt zorgen. We hebben daarnaast ook nog te maken met het paardenwelzijn, als enige sport ter wereld die dit thema heeft. De gezondheid van onze paarden. Tennis heeft dit niet, voetbal heeft dit niet, wij hebben dat, en het effect van de nieuwe regels baart ons zorgen.” De ruiter duidt hiermee op de regel dat de team finale na de individuele finale verreden wordt. Breido Graf zu Rantzau, de president van de Duitse FN, was ook heel duidelijk richting Ingmar De Vos: “Ingmar, je zei dat de FEI en de nationale federaties hebben besloten, maar ik moet zeggen dat in de FEI Algemene Vergadering rond 140 landen zitten. 100 ervan weten niets over de realiteit in onze sport en dat zijn de mensen die daar zitten en stemmen.”

Bekijk hieronder de vergadering:

Bron: Spring-reiter.de/Facebook IJRC/Horses.nl