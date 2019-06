Oekraïne heeft ticket OS Tokyo binnen na loodzware landenwedstrijd

Met een strafpunten totaal van maar liefst 41 won Oekraïne de landenwedstrijd van Budapest en heeft daarmee een ticket bemachtigd voor de Olympische Spelen van Tokyo in 2020. Het parcours van de Finse parcoursbouwer Aki Ylänne bleek een behoorlijk zware opgave voor de zes strijdende landenteams. Niet alleen de hoogte, maar ook de tijd was een probleem. René Tebbel reageerde: "Ik zag op de parcours-schets staan 1,40m-1,60m, maar de hindernissen waren echt heel erg hoog."

De CSIO3* landenwedstrijd in Budapest was een speciale Olympische kwalificatie wedstrijd voor landen in de Europese divisie twee (Nederland zit in divisie één), en Oekraïne kwam uiteindelijk als beste uit de bus. Het team bestaande uit de geboren Hongaar Ferenc Szentirmai (Valour v. Verdi) en de geboren Duitsers André Schröder (Allegro v.Cristallo), Ulrich Kirchhoff (Al Pacino 62 v.Alvalon) en René Tebbel (Saxo de la Cour v.Dollar Dela Pierre). Szentirmai zette van het hele deelnemersveld het beste resultaat neer met zes strafpunten in de eerste manche en twee strafpunten in de tweede manche. Geen enkele combinatie hield de nul op het scorebord in de rubriek.

Top drie

Het Oekraïense team eindigde in de landenwedstrijd voor Tsjechië dat op 58 strafpunten uitkwam. Het gastland Hongarije bezette de derde plaats met een totaal van 64 strafpunten. De uitslag liegt er niet om, het parcours was loodzwaar. Ook Kirchhoff (Team en Individueel Olympisch Kampioen in 1996) had het geluk niet aan zijn zijde. In de eerste manche viel de ruiter in de sloot en na de tweede manche werd de ruiter gediskwalificeerd vanwege een sporen-plek. Zelfs met het uitvallen van de ruiter won Oekraïne alsnog en heeft Team Onyschenko het ticket voor Tokyo binnen.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl