Offel en Carambole-dochter Elien winnen GP Oliva

De 2* Grand Prix in Oliva werd zondag gewonnen door Katharina Offel en haar Carambole-dochter Elien. De Duitse amazone leverde een felle strijd met Harry Allen, maar de jonge Ier kwam op de meet een halve seconde tekort met een andere KWPN'er, Guinness (v. Nabab de Reve). Oranje-amazone Marielle Friesen werd knap derde op Stakkabisa (v. Stakkatol).

De barrage van de 1,45m Grote Prijs bestond uit tien combinaties. Al vroeg in de barrage liet Katharina Offel met Elien zien dat ze van plan was om te winnen. Het fokproduct van Willem en Jan Greve sprong razendsnel en super voorzichtig rond om in 41,35 seconden te finishen.

Harry Allen kwam vervolgens heel dicht bij Offels tijd, de Ier klokte met de achtjarige Guiness 41,93 seconden. Een tweede plek werd zijn deel. Marielle Friesen, de enige Nederlandse in de barrage, finishte op de derde plaats in 42,59 seconden.

De laatste in de ring, Kayleigh Watts met Ninkie de Vy Z (v. Nonstop) deed nog een verwoede poging om te winnen. De tijd was goed, 39,73 seconden, maar dat ging wel ten koste van een balk.

“Elien voelde heel goed vandaag”, zei Offel na afloop. “Het was een fijn parcours voor haar, ze vocht echt voor me en wilde net zo veel als ik!”

