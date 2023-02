Officieel afscheid Henrik von Eckermanns Toveks Mary Lou op Gothenburg Horse Show

In juni 2021 ging Henrik von Eckermanns toppaard Toveks Mary Lou (Montendro x Portland L) met pensioen. De merrie raakte geblesseerd in Genève december 2019. Na een lange herstelperiode bleek Mary Lou toch niet meer in de sport terug te kunnen komen. Het afscheid werd gepland op de Gothenburg Horse Show, maar door de coronapandemie werd het concours gecanceld. Het officiële afscheid is nu 26 februari in Gotenburg.

Met Von Eckermann won de inmiddels zeventienjarige Mary Lou teamzilver op de Wereldruiterspelen in Tryon in 2018 en op het EK in Gotenburg in 2017. Het paar vertegenwoordigde ook Zweden op het EK in Rotterdam in 2019 en bij drie WB-finales – met een derde plek in Omaha in 2017 en in Parijs in 2018. De twee maakten ook deel uit van het winnende Zweedse team in de Nations Cups in Aken en Rome in 2019. Ze wonnen de Rolex Grand Prix in Windsor en de Rolex Grand Prix in Den Bosch in 2019 en de Longines FEI World Cup in Amsterdam datzelfde jaar. In 2018 en 2017 wonnen ze het WK op eigen bodem in Gotenburg.

Mary Lou liep in december 2019 in Genève een blessure op, en na een lang herstelproces moesten Von Eckermann en de eigenaren de beslissing nemen dat de merrie niet verder kon als springpaard. Ze wordt nu ingezet voor de fokkerij. Het afscheid zou vorig jaar plaatsvinden in Gotenburg, maar het concours werd gecanceld wegens de coronapandemie. Nu wordt de merrie gehuldigd op 26 februari op de Gothenburg Horse Show.

