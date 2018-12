Officieel afscheid van Britse springtopper Ursula XII in Londen

Scott Brash's Ursula XII neemt officieel afscheid tijdens de Olympia London International Horse show die volgende week plaatsvindt. De 17-jarige springmerrie wordt op zondag 23 december na de Grote Prijs gehuldigd.

Brash kondigde eerder haar afscheid van de sport aan tijdens de Grote Prijs van Genève op 9 december. “Ursula is een once-in-a-lifetime paard die me hoogtepunten in mijn carrière bezorgden die ik nooit zal kunnen evenaarden.” aldus Scott Brash. “Ik denk dat ik nooit meer op een paard als haar zal rijden. Ze is een van de kleinste paarden op stal (1m63), maar ze springt over de meeste hindernissen makkelijker dan welk paard dat ik ooit gereden heb.”

Vele successen

Ahorn-dochter Ursula is eigendom van de Britse Lady Harris and Lady Kirkham en vormde samen met Brash een topcombinatie. Ze namen eerder deel aan de Olympische Spelen en wonnen onder andere de Grote Prijs van Doha in 2017 en dit jaar de Longines Global Champions Tour in Mexico.

Na London zal Ursula van haar rust kunnen genieten op de stal van Scott Brash die kenbaar maakte ook nog graag een veulen met zijn topmerrie te willen fokken.

Bron: Horse & Hound/Horses.nl