Oldenburger hengst Lord Pezi Junior naar Pedro Veniss

Net voor de jaarwisseling maakte Hengststation Böckmann bekend hun hengst en talentvol springpaard Lord Pezi Junior (Lord Pezi x Quatro) is verkocht. De Brazilaanse topruiter Pedro Veniss wordt de nieuwe ruiter van de nu elfjarige hengst. Onder Marco Kutscher was de Oldenburger ruim een jaar succesvol.

De in 2009 geboren Lord Pezi Junior begon zijn internationale carrière onder Hartwig Rohde, die met de hengst vaak in de prijzen zat bij de jonge paarden. Marco Kutscher nam in oktober 2018 de teugels over en de zoon van Lord Pezi groeide uit tot een succesvol 5*-paard. In hun laatste optreden op het CSI4* in Samorin werd het paar derde in het Championat over 1,50m.

De nieuwe ruiter voor Lord Pezi Junior wordt de Braziliaanse Olympiade ruiter Pedro Veniss, bekend van zijn fantastische voshengst Quabri de l’Isle (v. Kannan).

Bron St.Georg