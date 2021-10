Oliva Autumn Tour: Bacardi VDL gaat rentree maken in internationale springsport

Na ruim twee jaar niet meer op internationale wedstrijden te hebben gesprongen, zal Bacardi VDL (v.Corland) in de komende weken weer terug te zien zijn op het internationale toneel. Edwina Tops Alexander maakte bekend dat de hengst in Oliva aan de start zal verschijnen.

De Corland-nakomeling werd in 2019 gekocht door Tops Stables en startte slechts vijf keer op wedstrijden. Daarna kreeg hij een korte sportpauze en werd hij ingezet voor de fokkerij. Bacardi VDL werd onder Jos Lansink vice-wereldkampioen bij de 7-jarigen en daarna acteerde hij met de Zwitserse amazone Janika Sprunger op het hoogste niveau. Een paar dagen voordat Bacardi VDL werd verkocht aan Tops, won de hengst met Sprunger de 5* Grand Prix in Dubai en werd derde in Sharjah.

Bron: Stud for Life/Horses.nl