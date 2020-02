Olivia Braaksma winnaar KNHS Hartog Lucerne Trophy Exloo

“Olivia Braaksma was de snelste foutloze in de tweede omloop en won daarmee de wedstrijd”, laat Hester Klompmaker weten. “Olivia zit netjes op haar pony en reed netjes rond.”

Isabelle Roepel ontving in de eerste omloop de meeste punten (77,5) van Klompmaker. “Ze reed fijn in het ritme door het parcours en zit goed in balans.” Een springfout in de tweede omloop bracht ze net naast het podium in de einduitslag. Klompmaker besluit: “Voor mij is het belangrijk dat de deelnemers in een goed basistempo rijden en een goede balans hebben en daarbij de pony zo mogelijk ondersteunen.”

Uitslag KNHS Hartog Lucerne Trophy Exloo

1. Olivia Braaksma, Sara Fortuna (v.Orchard Wildeman)

2. Mikai Brandes, Orchid’s Gaia (v.Kanshebber)

3. Yfke Priem, Zaferano vh Gehucht Z (v.Zandro Z)

Bron: KNHS