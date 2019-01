Olivier Guillon wint 3* GP Guangzhou, Vermeulen tiende

Vannacht was de 3* Grand Prix de afsluiting van de Longines China Tour in Guangzhou. De Fransman Olivier Guillon was de beste in de barrage met de door A.J. van der Vlist gefokte Cognac du Vlist Z (v. Calvino Z). Vincent Vermeulen en Kelly Jochems kwamen voor Nederland aan de start. Vermeulen, die in China werkt, eindigde als tiende door een snel basisparcours waarin hij vier strafpunten opliep met Dancing Blue (v. Zirocco Blue VDL).

Slechts vijf combinaties wisten door te dringen tot de barrage, twee ruiters uit Hong Kong, een Chinees, een Belg en een Fransman.

Patrick Lam opende het bal met de KWPN-hengst Freedom (v. Advance). De ruiter uit Hong Kong bleef foutloos in een tijd van 37,87 seconden. Vervolgens bleven alleen Tongyan Liu uit China en Olivier Guillon nog nul.

De Chinees Liu finishte met de Holsteiner Yu Long Qi Ji (v. Cachas) in 37,36 seconden, maar even daarvoor had de Fransman Guillon Patrick Lam van de eerste plaats gestoten. Guillon sprong foutloos met twaalfjarige Cognac du Vlist Z en de 36,68 seconden was goed voor de zege.

Vincent Vermeulen kreeg met de elfjarige Dancing Blue een balk, maar door de goede tijd werd hij tiende. Kelly Jochems reed een parcours met zestien strafpunten op de Mr. Blue-zoon Ever So Clever Blue.

Bron Horses.nl