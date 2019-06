Olivier Robert wint 1,50m Estoril, Eric van der Vleuten op plek zeven

Olivier Robert schreef gisteravond het hoofdnummer van Estoril op zijn naam. In de 5* 1,50m rubriek met barrage was de Fransman zijn vijf concurrenten te snel af en greep de overwinning. Eric van der Vleuten viel door een tijdfout net buiten de barrage, maar viel nog wel in de prijzen.

Robert wist als laatste starter in de barrage wat hem te doen stond. De Fransman stuurde zijn Vangog du Mas Garnier (v.Cornet Obolensky) snel rond in 36,69 seconden en mocht voorop in de ereronde. Een geëmotioneerde Robert zei tegen World of Showjumping: “Ik houd van dit paard! Ik win normaal gesproken nooit, dus ik ben zo blij vanavond!”

Top van het klassement

Wilm Vermeir en Gentiane de la Pomme (v.Shindler de Muze) tekenden voor de tweede plaats. Het duo klokte 37,01 en mocht achter Robert plaatsnemen. Pieter Devos maakte met Jade vd Bisschop (v.Ogano Sitte) de top drie compleet. De Belg kwam net wat later binnen dan landgenoot Vermeir en pakte een derde prijs. Marcus Beerbaum en Funky Fred (v.For Pleasure) incasseerden twee springfouten in de barrage en werden vijfde. De kersverse nieuwe combinatie Denis Lynch en Gc Chopin’s Bushi (v.Contendro II), voorheen gereden door Loewie Joppen’s stalruiter Rodrigo Almeida, noteerden ook acht strafpunten en eindigden als zesde. Terwijl zoon Maikel meer dan 2000 km verderop de GP van CSI Twente won, deed Eric van der Vleuten in Estoril goede zaken. De Nederlander stuurde Djoost Again (v.Cantos) foutloos over de hindernissen, maar de tijd gooide roet in het eten. Met slechts één strafpunt voor tijd eindigde van der Vleuten als zevende.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl/World of Showjumping