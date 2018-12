Olympia: Ahlmann pakt Snowflake Stakes, Kuipers wederom in de top

Christian Ahlmann pakte zojuist de Snowflake Stakes over een hoogte van 1,45m. In de direct op tijd proef gaf de Duitser zijn concurrenten het nakijken en reed bijna twee seconden los van de nummer twee. Doron Kuipers verkeert al een behoorlijke tijd in bloedvorm. Na de winst van gisteren behoorde de Nederlander nu ook weer bij de besten van het klassement.

Ahlmann zette met de Cumano-nakomeling Atomic Z een razendsnelle tijd neer van 45,77 en verwees de op dat moment aan de leiding staande William Funnell naar een tweede plaats. Funnell klokte met Billy Angelo (v.Tangelo vd Zuuthoeve) een tijd van 47,72 en werd uiteindelijk tweede. Een derde plaats was er voor Edwina Tops-Alexander en Veronese Teamjoy (v.Toulon).

Kuipers on fire

Op het moment is onze landgenoot Doron Kuipers ‘on fire’. Gisteren pakte Kuipers al de overwinning met de Cantos-nakomeling Freestyle, vandaag eindigde de Nederlander op een mooie achtste plaats met de hengst. Vanavond staat er in Londen nog een 1,50m rubriek op het programma waarin Doron aan de start zal komen met Homer de Muze (v.Nabab de Reve) en Maikel van der Vleuten met Idi Utopia (v.Quasimodo Z). Zaterdag is de 1,60m Wereldbeker waarin Doron Charley (v.Calido) zal rijden en Maikel Dana Blue (v.Mr. Blue) zal zadelen.

Bron: Horses.nl