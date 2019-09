Olympiade-ruiter Kevin Babington verlamd na val in Grand Prix-kwalificatie

De Ierse spring- en oud Olympiade-ruiter Kevin Babington heeft zijn nek gebroken door een zware val van zijn toppaard Shorapur (Stakkato Gold x Drosselklang II). De 51-jarige ruiter was onderweg in de Grand Prix-kwalificatie op de Hampton Classic Horse Show op vrijdag. Babington is met verlammingsverschijnselen opgenomen in het ziekenhuis.

Kevin Babington die al geruime tijd in Amerika woont en werkt, won vier jaar geleden de 4* Grand Prix op de Hampton Classic Horse Show. De geboren Ier was gebrand op een nieuwe zege. In de kwalificatie op vrijdag kwam de springruiter echter zwaar ten val. Met ernstig nekletsel moest de ruiter naar het ziekenhuis worden vervoerd.

Details over de ernst van de verwondingen zijn niet bekend, wel dat Babington deze week nog geopereerd wordt. Vrienden zijn een actie gestart op Facebook om geld in te zamelen voor de ruiter.

Babington was lid van het Ierse team op de Olympische Spelen in Athene in 2004. Hij werd daar individueel vierde met Carling King (v. Clover Hill). Het paar was twee jaar eerder op de WEG in Jerez individueel achtste geworden. Op de Europese kampioenschappen in Arnhem won Babington met het Ierse team goud.

De afgelopen jaren reed Kevin Babington vrijwel alleen wedstrijden in Amerika. In juli was er nog een opmerkelijk succes voor de ruiter toen hij de eerste drie plaatsen van de nationale Grand Prix van de Lake Placid Horse Show in New York wist binnen te halen met Shorapur, Super Chilled (v. Gelvin Clover) en Mark Q (v. Obos Quality 004).

Kevin Babington heeft zijn thuisbasis in Allentown, New Jersey en in de wintermaanden verhuist hij naar Florida.

Bron The Irish Examiner