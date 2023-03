Olympische eventingamazone overleden na val Sunshine Tour

De 63-jarige Wyndham St John is afgelopen maandag overleden na een val van haar paard eerder in Spanje. De Canadese amazone sprong een internationale wedstrijd op de Sunshine Tour waar ze naar ten val kwam. Ze werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht en is later aan haar verwondingen overleden.

De amazone liep bij haar val een hersenbloeding op en overleed op 6 maart aan haar verwondingen. In 2000 reed reed Wyndham mee op de Olympische Spelen waarna ze in 2014 de volledige overstap naar het springen maakte. Op Facebook schrijft de organisatie van de Sunshine Tour diep bedroefd te zijn: ”We vernemen het nieuws met heel veel verdriet. We hadden nog zo gehoopt dat Wyn het zou halen. Onze oprechte deelneming aan familie en vrienden.”

Nog vol toekomstplannen

Haar man José schrijft dat de amazone nog vol toekomstplannen zat. ”Wynn was de afgelopen drie weken erg blij om op wedstrijd te zijn. Ze deed waar ze van hield en zat nog vol plannen. Er stonden nog verschillende wedstrijden op het programma waar ze haar paarden voor voorbereidde. Ze was zo succesvol op het hoogste niveau hier in Europa en ze laat een immense leegte achter. Ik hoop dat we Wynn kunnen herinneren zoals ze was: een ongelofelijk mens vol liefde en de allerbeste persoon die ik ooit heb ontmoet.”

