Olympische hengst Warrior ter dekking in België

Onder Jamal Rahimov liep de KWPN gefokte Warrior op de Olympische Spelen in Londen en boekte tot eind 2018 aansprekende resultaten in de internationale springpistes. De AES goedgekeurde zoon van Tangelo van de Zuuthoeve gaat aan zijn fokkerijcarrière beginnen bij dekstation T & L van Luc Tilleman in België.

De zestienjarige Warrior werd gefokt door L. de Bruijn uit Liessel. De KWPN’er kreeg zijn dekbrevet niet bij het KWPN, maar bij het AES. Als jong paard kwam Warrior via Euro Horse, Harrie Smolders zat ook nog even in het zadel van de hengst, terecht bij Jamal Rahimov. De ruiter uit Azerbeidzjan wist zich met de zoon van Tangelo van de Zuuthoeve te plaatsen voor de Olympische Spelen in Londen. Het paar eindigde op de 60ste plaats.

In 2014 was er voor het paar een 22ste plaats in de wereldbekerfinale in Lyon. Later in het jaar kwam Rahimov met de hengst in actie op de wereldruiterspelen in Caen en in 2015 op het EK in Aken. Hij behaalde talrijke overwinningen en ereplaatsen op het hoogste niveau. De afgelopen twee jaar liep het duo regelmatig in de prijzen op 1,45m-niveau.

“We zijn zeer tevreden dat de hengst Warrior is toegekomen in ons dekstation te Kieldrecht”, schrijft Luc Tilleman op de website.

Bron Horseman/T&L