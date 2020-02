Onate en Beautiful Red winnen WB kwalificatie Leon met alleen tijdfout

Voor eigen publiek wist Salvador Onate met Frank Schutterts voormalige kampioenspaard Beautiful Red (v. Casall) de loodzware wereldbekerkwalificatie in Leon, Mexico, te winnen. Geen enkele ruiter wist het parcours van Anderson Lima foutloos te overwinnen. Onate maakte geen springfout met de Casall-dochter, maar kreeg een tijdfout. Zo won de Mexicaan de 4*-wedstrijd.

Er was dus geen barrage nodig om de winnaar van de 4*-proef te bepalen. Alleen Salvador Onate liet met de elfjarige Holsteinse merrie Beautiful Red alle balken in de lepels. Onate kreeg alleen een tijdfout omdat hij net buiten de toegestane tijd finishte.

“Toen ik het parcours had gelopen, wist ik dat er misschien een of twee foutloos konden blijven”, zei Salvador Onate na afloop. “In de ring wist ik dat m’n tijd moest nemen om foutloos te blijven met mogelijk een tijdfout tot gevolg. Ik gokte erop dat het goed genoeg was.” Onate had het geluk aan zijn kant toen de ruiters na hem fouten maakten.

Onate kreeg twee jaar geleden Beautiful Red onder het zadel. Jos Lansink verkocht de merrie naar Mexico toen zijn stalruiter Frank Schuttert er net zijn Nederlandse titel mee binnen had gehaald. Onate gaat nu met de Casall-dochter naar Europa om zich voor te bereiden op de Olympische Spelen.

In de kwalificatiewedstrijd werd Arturo Parada Vallejo achter zijn landgenoot tweede. Hij was de snelste vierfouter op Tarzan d’Ivraie (v. Kannan). Juan Jose Zendejas Salgado, ook uit Mexico, werd derde met Just Nice van het Indihof (v. Deauville van T&L).

Bron Horses.nl/FEI