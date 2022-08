Onishchenko rijdt nu voor Noord-Macedonië

Aleksandr Onishchenko, rijk geworden in de Oekraïense olie- en gasbusiness, heeft weer een nationaliteit-wissel ondergaan. Op Spring-reiter.de valt te lezen dat de oligarch nu onder de vlag van Noord-Macedonië uitkomt. Onishchenko was naar Rusland vertrokken, maar door het internationaal verbod voor Russische atleten op wedstrijden besloot hij van nationaliteit te veranderen.

17 jaar geleden ging het nog andersom: Aleksandr Onisjtsjenko begon als voorzitter van de Oekraïense hippische federatie ruiters in het buitenland van paarden te voorzien, zodat zij in ruil daarvoor het Oekraïense staatsburgerschap zouden aannemen en een Nations Cup-team voor zijn vaderland zouden vormen. De twee Duitsers Ulrich Kirchhoff en René Tebbel rijden nog steeds onder Oekraïense vlag.

Internatinaal verbod voor Russische atleten

Onishchenko kwam in Oekraïne in de problemen, werd vervolgd en vluchtte naar het buitenland. Intussen heeft hij zijn huis in Rusland en Herzlake en is naar Rusland vertrokken. Totdat het internationale verbod de ruiter uit het land van krijgsheer Poetin trof. “Ik heb een half jaar lang aan geen enkele wedstrijd mogen deelnemen”, klaagde Aleksandr Onishchenko bij spring-reiter.de.

Noord-Macedonië

Nu kiest hij dus voor de omgekeerde weg: hij heeft met de hippische federatie van Noord-Macedonië afgesproken om voor het land te gaan starten. “Alles officieel,” benadrukt de ruiter. De federatie sprak met de regering – en nu heeft Onishchenko ook de Macedonische nationaliteit, samen met een fatsoenlijke identiteitskaart. Het land heeft 1,8 miljoen inwoners en een van zijn grootste sportieve successen tot nu toe was de 2-1 overwinning in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Duitsland in maart 2021. Maar op paardensportgebied is niets bekend behalve trektochten met paarden door het land.

Aartsvijand ex-president Porosjenko

Waarom Onishchenko niet opnieuw gaat rijden onder de blauw-gele vlag van zijn vaderland na het internationale verbod op Russische atleten wegens Poetins invasie in Oekraïne? Zijn aartsvijand, toenmalig president Porosjenko, “annuleerde mijn Olympische accreditatie in 2016”, en voor de Olympische Spelen van Tokio 2021 “is mijn kwalificatieplek aan een andere ruiter gegeven”. “Het hielp niet dat de huidige president Selensky ooit voor Onisjtsjenko zong op zijn verjaardagsfeestje”, aldus spring-reiter.de.

Bron spring-reiter.de