Ook Big Tour Valkenswaard voor Morsink

Gerben Morsink won zojuist met Navarone Z (v. Nabab de Reve) de Big Tour tweefasenrubriek over 1m45 in Valkenswaard. De Nederlander pakte eerder vanochtend ook al de rubriek voor jonge springpaarden.

In Valkenswaard is dit weekend de enige Outdoor 5* van 2020 aan de gang. Patrick van der Schans had in de eerste helft van de wedstrijd lang de leiding met Graniet Es (v. Flamenco Desemilly) en werd uiteindelijk vijfde. Morsink pakte in het tweede gedeelte van de wedstrijd de leiding, dankzij een snelle tweede fase in 25,66 seconden.

Delestre tweede

De tweede plaats was voor de Fransman Simon Delestre met CSIO Bel (v. Tinka’s Boy). Wilm Vermeir uit België werd met Joyride S (v. Toulon) derde.

Uitslag Big Tour

Bron: Horses.nl