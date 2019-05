Ook Britse Childeren laten Nederlandse ploeg niet voor

“Ik denk wij volgend jaar hier niet meer welkom zijn”, lacht chef d’equipe Clare Whitaker nadat de Britse jeugdruiters drie van de vier landenwedstrijden in Wierden hadden gewonnen. Vrijdagmiddag wonnen ze bij de Children en werd Nederland voor de derde keer tweede. Het Zweedse equipe volgde als derde.

De FEI Nations Cup voor Children was een boeiende wedstrijd over een 1.30m springparcours, waarbij Engeland direct uitblonk met de prachtig rijdende amazones op geweldig springende paarden. De jongste in het team, Tabitha Kyle (11), reed dubbel foutloos op voormalig 1.50m Grand Prix-paard Grennanstown Sarco Lux Hill waarmee ze recent ook al de Children Grote Prijzen van Cheptown en Lamprechtshausen won. Ze is in het zadel opgegroeid als dochter van de Ierse olympische eventingruiter Mark Kyle. Ook dubbel nul bleef Phoebe Farman met Calle (v. Chambertin), die in 2013 nog 1.60m sprong in Hickstead met haar moeder Tracy Priest.

‘Very flashy’

Amelie Gachoud (14) gaf een show weg met Evito (v. Berlin), die ze een paar weken geleden overnam van haar trainer Michael Duffy. “Ja, hij springt ‘very flashy’. Ik kreeg hem een paar dagen voor de landenwedstrijd in Lamprechtshausen onder het zadel en daar sprong hij meteen dubbel foutloos. Hij sprong ook nu geweldig, alleen hadden we nu een mindere tweede ronde. Gelukkig maakten m’n teamgenoten het goed”, wijst ze op de diskwalificatie op de sloot.

Nederland zet druk

Het Nederlandse team was in de tweede manche in opkomst en zette druk op de laatste Britse starter, Aimee Jane Jones (14), die zich één fout kon permitteren om een barrage te voorkomen. Die liet Zoverla (v. Querlybet Hero), die rakelings over de hindernissen sprong, pas vallen op de laatste hindernis. “Ik voelde best wel veel druk, maar kon de ronde gelukkig rijden alsof er niet veel aan de hand was”, lacht Aimee.

Whitaker trots

Chef d’Equipe Clare Whitaker, echtgenote van springlegende John Whitaker, is trots op haar jonge meidenploeg. “In Lamprechtshausen sprong hetzelfde team al nul, maar werden we na de barrage tweede. We gingen dus hoopvol naar Wierden. De categorie Children staat in Engeland nog in de kinderschoenen. We hebben er geen aparte rubrieken voor en deze meiden moeten in eigen land tegen volwassenen rijden, maar we werken eraan om Children rubrieken te gaan organiseren. Het is een belangrijke categorie, de volgende stap richting de junioren. We zien ook regelmatig dat kinderen de pony’s overslaan en direct met de paarden aan de slag gaan.”

Oranje equipe

Ook in Nederland is het Children rijden in opkomst. De ploeg van Edwin Hoogenraat liet beloftevolle omlopen zien. Emma Bocken reed dubbel foutloos op Dagma (v. Tangelo van de Zuuthoeve), net als Finn Boerekamp op Gradini (v. Diarado). Wesley de Boer op Esprit de Pomme (v. Berlin) kwam met 8/4 uit de baan en Jorinde Dolfijn op Providence (v. Air Jordan Z) met 8/0.

“In de eerste ronde hadden ze hier en daar wat spanning en mochten ze wat meer in zichzelf gelopen. Ik heb alles met ze doorgenomen wat mooier kan en met een boodschap naar binnen gestuurd, die ze vervolgens fantastisch uitvoerden. Dat geeft een fijn gevoel. Ze zijn rijtechnisch al zo onderlegd dat je ze met een plan naar binnen kan sturen. Ze hebben zich vastgebeten om een goede rit af te leggen en dat zag je in de tweede manche. Knap!”, vertelt Edwin Hoogenraat.

Ook Hoogenraat merkt op dat de Children sport hard verandert. “Je hebt niet alleen maar brave paarden nodig. Het moeten heel goede paarden zijn, scherp en met bloed genoeg, die nul willen springen op dit niveau. En dan moeten de kinderen ook nog heel goed kunnen rijden. De laatste jaren heeft Luc Steeghs heel goed voorwerk gedaan, waar ik nu van kan profitteren. Maar we moeten bij blijven. Over vijf jaar heb je een Grand Prix paard nodig om mee te doen, want ik voorspel dat de Children dan nog dichter bij het juniorenniveau komen te zitten.”

GP Young Riders

De Grote Prijs voor Young Riders was de laatste rubriek op vrijdag. Louis Konickx stelde een serieuze 1.45m proef op, waarbij de toegestane tijd krap was. Slechts twee van de 41 deelnemers bleven foutloos en daarvan moest Sven Peters als eerste van start in de barrage. Zijn vosmerrie Channel (v. Rascin) liep een balk op, waarna de Italiaan Gianluca Mario Pirovano op zeker kon rijden en foutloos de winst binnenhaalde met Renata du Theil (v. Quidam de Revel). Landgenote Alessia Costalla werd derde.

Met een tijdfout in de basisomloop werden Veronique Morsink (Entrepreneur), Tom Schellekens (Casander) en Bas Moerings (Fosther) vierde, vijfde en zesde.

Het Dutch Youngster Festival sluit zaterdag af met nog zes jeugdrubrieken, waaronder de Grote Prijzen voor de pony’s, Children en junioren.

Voor meer info: www.dutchyoungsterfestival.com

Bron: Horses.nl/persbericht