Ook Gregory Wathelets Iphigeneia de Muze naar Amerika

De elfjarige BWP-merrie Iphigeneia de Muze (Erco van 't Roosakker x For Pleasure) is naar Amerika verkocht. De merrie sprong onder Gregory Wathelet succesvol tot op 1,55m-niveau. De Amerikaanse Stella Wasserman zal Iphigeneia gaan uitbrengen vertelde Johan Lenssens aan de Belgische website Equnews.

Gregory Wathelet kreeg Iphigeneia de Muze als jong paard onder het zadel. De merrie, kleindochter van de beroemde Narcotique de Muze en achterkleindochter van Qerly Chin, had daarvoor onder Mette Kofoed twee keer deelgenomen aan het WK in Lanaken. Onder Wathelet groeide ze uit tot een succesvol 4*/5*-paard. Begin van de maand werd het paar nog zevende in een 1,55m-rubriek in Parijs. Verder waren er nog top tien klasseringen in Waregem, Luik, Aken, Treffen, St.Gallen en Bonheiden.

Iphigeneia heeft ook al een zoon in de sport lopen, de achtjarige Plato de Muze Z (v. Plot Blue). De hengst wordt gereden door de Belg Arnaud Gaublomme.

Bron Equnews