Ook nieuwe paarden voor Daniel Deusser

Daniel Deusser komt deze week op het concours in Saint Tropez met twee nieuwe paarden in de ring. Het zijn de elfjarige Casallvano (Casall x Silvano) die uit de springstal van Marco Kutscher komt, en de tienjarige Kashmir Van d'Oude Pastory (Thunder van de Zuuthoeve x Sunlight van de Zuuthoeve) die door Pieter Kenis werd gereden.

De Holsteiner Casallvano werd vorig jaar uitgebracht door Marco Kutscher. De Duitser was met de zoon van Casall onder meer succesvol in de Global Champions League. Voor Kutscher zaten Linn Hamann, Takashi Haase en Holger Wulschner in het zadel van Casallvano. Het is niet bekend of Stephex Stables nu eigenaar van het paard is.

Stephex Stables heeft wel geïnvesteerd in de tienjarige BWP’er Kashmir Van d’Oude Pastory. De Belg Pieter Kenis had de zoon van Thunder van de Zuuthoeve onder het zadel. Afgelopen jaar was Kenis nog tweede in de 3* Grand Prix in Spangenberg.

