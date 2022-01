Ook Schutterts Lyonel D had debuutwedstrijd

Niet alleen Kinky Boy van het Gildenhof maakte deze dagen zijn debuut onder een nieuwe ruiter, ook Frank Schutterts toppaard Lyonel D debuteerde onder een andere ruiter. De Britse amazone Ellie Guy sprong met de dertienjarige zoon van Little Joe II afgelopen weekend op het CSI 1* in Oliva. De drie rondjes in Spanje leverde haar drie top tien klasseringen op.

Na zijn vertrek bij Jos Lansink was het voor Frank Schuttert duidelijk dat hij Lyonel niet zou meenemen naar Ommen. De zoon van Lyonel D werd in december gekocht door Ellie Guy. Op Instagram schreef de 22-jarige Britse: “Kerstmis kwam vroeg dit jaar met de komst van de geweldige Lyonel D”.

Twee EK’s

Onder Frank Schuttert was de nu dertienjarige ruin heel succesvol. Het paar was onder meer twee keer lid van het Nederlandse team op de EK’s in Rotterdam en Riesenbeck. Verder staan er een tal van top klasseringen achter hun naam.

Debuut in Oliva

Ellie Guy kocht Lyonel in december en debuteerde afgelopen weekend in Oliva. Het paar sprong een 1,30m en twee 1,40m rubrieken. Het leverde de Britse een zesde, achtste en vijfde plek op.

