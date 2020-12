Ook Spencer Smith verzekert zich van twee talenten

Ondanks de coronacisis gaat de internationale paardenhandel gewoon door. Op de website World of Showjumping is te lezen dat niet alleen Rodrigo Pessoa, maar ook Spencer Smith twee springpaarden rijker is. De jonge Amerikaan neemt de teugels over van Icarus (Douglas x Sioux de Baugy) en Lighthouse Girl (Light On OLD x Rockwell). Beide paarden komen uit de stallen van Luciana Diniz.

De twaalfjarige AES goedgekeurde hengst Icarus begon zijn internationale carrière onder de Belgische Jessica Geurts. Via Jerome Guery kwam de BWP’er Marlon Modolo Zanotelli. In maart 2019 kwam Icarus bij Luciana Diniz op stal. De Portugese amazone reed de hengst een half jaar en later dat jaar kroop Zanotelli opnieuw in het zadel van de hengst. Op de tour in St.Tropez reed Zanotelli Icarus geregeld in de prijzen.

De negenjarige Westfaalse merrie Lighthouse Girl kwam deze herfst bij Luciana Diniz op stal. De dochter van Light On werd uitgebracht door de Duitser Michael Wittschier.

De 24-jarige Spencer Smith is met de twee paarden een samenwerking aan gegaan met Luciana Diniz schrijft WOS. Hij krijgt de paarden in Wellington voor het winterseizoen. Het afgelopen jaar werd Smith zelfstandige ruiter met een eigen springstal. Hij kreeg onder meer Quibelle (v. Quaid I) van Georgina Bloomberg te rijden.

Bron World of Showjumping