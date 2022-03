Oostenrijker Felix Koller verruilt Stal Tops voor de stal van Andreas Knippling

De 24-jarige springruiter Felix Koller heeft Stal Tops in Valkenswaard verlaten. De Oostenrijker gaat nu verder werken in Duitsland in de stallen van Andreas Knippling. Internationaal baarde de Oostenrijker opzien toen hij in 2019 zilver won op de Europese kampioenschappen voor Young Riders.

In de tijd dat Felix Koller zilver won op het EK, werkte hij bij Ludger Beerbaum. Het zilver was opmerkelijk omdat het niet alleen de eerste medaille voor Oostenrijk was bij de Young Riders, maar ook omdat Koller die kreeg na de schorsing Harry Charles. Charles moest destijds het goud afgeven door een positieve dopingtest van zijn paard.

Schorsing

Een half jaar later kreeg Koller ook ook een schorsing aan de broek. Bij een dopingtest op de landenwedstrijd in St. Gallen werd een niet-goedgekeurde stof aangetroffen bij zijn paard Captain Future (v. Cristallo I). Een jaar lang kon de Oostenrijker niet meer op concours.

Een jaar geleden maakte Koller de overstap van Beerbaum naar Tops. Nu gaat de springruiter dus weer terug naar Duitsland om voor Andreas Knipling te gaan rijden.

