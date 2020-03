Openingsproef van Palm Beach Masters voor McLain Ward

De Palm Beach Masters is deze week van start gegaan op de Deeridge Farms van de familie Jacobs in Wellington, FL. De 1.45m openingsproef direct op tijd is zonet gewonnen door McLain Ward en de Westfaalse Catoki (Catoki x Caretello B).

In een tijd van 57.91 seconden was Ward zijn concurrenten voor in de 5* Suncast Welcome Stake. Jessica Springsteen eindigden op de tweede plaats in een tijd van 57.00 seconden samen met Volage du Val Henry (Quidam de Revel x Cassini I). Springsteen vormt sinds kort een combinatie met de ruin, die eerder werd uitgebracht door Alberto Zorzi. Ben Maher en de hengst Tic Tac (Clinton x Darco), gefokt door stoeterij du Seigneur, maakte het podium compleet door met een tijd van 59.29 seconden de eindstreep te halen. Emily Moffit eindigden in 62.01 seconden op de vierde plaats met Poden Farms’ Tipsy Du Terral (Toulon x Quat’sous). Ashlee Bond, die vorige week haar eerste 5* rubriek won in tijdens de WEF, was vandaag weer op dreef en maakte de top 5 compleet in het zadel van Lazy (Hickstead x Cruising).

Uitslag

Bron: Horsesnl