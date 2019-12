Openingsrubriek Paris Masters voor in topvorm verkerende Zanotelli, van der Vleuten in top tien

In de openingsrubriek van de Paris Masters was Marlon Modolo Zanotelli zijn concurrenten de baas. De in topvorm verkerende Braziliaan (afgelopen weekend tweede in de 4* GP van Stockholm) dook onder de 30 seconden in de tweede fase en liet zijn concurrenten zich stukbijten op zijn tijd. Jessica Springsteen en Filippo Marco Bologni volgden Zanotelli op de voet. Maikel van der Vleuten reed ook dubbel nul en eindigde in de top tien.

Zanotelli reed de KWPN’er Sweet Tricia (v.Berlin) die voor kort nog gereden werd door, de runner-up van de Super Grand Prix in Praag, Darragh Kenny. Zanotelli stuurde de Berlin-dochter zeer snel het 1.45m twee-fasen parcours door en klokte een tijd van 29.84. Dit was genoeg voor de Braziliaan om de openingsrubriek op zijn naam te zetten. Julien Epaillard (Toupie de la Roque) en Lorenzo de Luca (Soory de l’Hallali) doken onder de tijd van 29.84 seconden met 29.27 en 29.32 maar moesten vier strafpunten incasseren en vielen terug in het klassement

Top van het klassement

Jessica Springsteen zat Zanotelli ook op de hielen. De Amerikaanse reed met Tiger Lily (v.Balou du Rouet) foutloos in 30.09 seconden en mocht als tweede opstellen in de prijsuitreiking. Filippo Marco Bologni en Diplomat (v.Kashmir van Schuttershof) deden er net 0.09 seconden langer over en maakten het podium compleet. Steve Guerdat (Ulysse des Forets) en Olivier Philippaerts (Freesby de Vy) tekenden voor de plaatsen vier (30.43) en vijf (30.54). Maikel van der Vleuten en Arera C (v.Indoctro) deden er 31.47 seconden over en pakten nog een tiende prijs.

Bron: Horses.nl