Openingsrubriek Praag: Dani G. Waldman razendsnel naar winst in 1.45m/1.50m

In de eerste rubriek van een weekend van topsport in Praag, schreef Dani G. Waldman de winst op haar naam. De amazone zette in het direct-op-tijd parcours een zeer snelle tijd neer en hield Abdel Saïd en Eduardo Alvarez Aznar achter zich in de prijsuitreiking. Bart Bles zette het beste Nederlandse resultaat neer en eindigde in de top tien van de proef.

Waldman zadelde Jativia (v.Cardento) voor de proef. De amazone is sinds mei van dit jaar een combinatie en ze lijken al goed op elkaar ingespeeld te zijn. Waldman stuurde de Cardento-dochter zeer snel rond en klokte een tijd van 51.99 seconden. Hier bleek geen enkele concurrent tegen opgewassen en bezorgde de Amerikaans-Israëlische de overwinning met de daarbij behorende 16.500 euro.

Top klassering

Abdel Saïd kwam het dichtst bij Waldman in de buurt. De Egyptenaar nam Arpege du Ru (v.Apache d’Adriers) begin dit jaar over van de Ierse amazone Sophie Dalm en kwam in dit 1.45m/1.50m parcours net wat tekort om Waldman van haar troon te stoten. Saïd finishte in 53.77 en mocht als tweede opstellen. Eduardo Alvarez Aznar deed er met Legend (v.Ogano Sitte) net vijfhonderdste van een seconde langer over en werd met 53.82 seconden derde. Bart Bles was de hoogst geklasseerde Nederlander. Bles kwam met Kriskras DV (v.Cooper vd Heffinck) door de finish in 54.92 en werd nog negende in de proef.

Bron: Horses.nl