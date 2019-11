Opnieuw Holsteiner hengst naar Belgische springstal

Het vertrek van de Holsteiner Verbandshengst Million Dollar (Plot Blue x Vigo d’Arsouilles) naar de stallen van Jos Lansink in België zorgde in Duitsland voor de nodige opschudding. Nu vertrekt er opnieuw een Holsteinse hengst naar België. De talentvolle Cas Hope (Casall x Lord Z) is door de Stephex Stables aangeschaft.

De zevenjarige Cas Hope uit Stall Hamann werd in 2014 in Holstein goedgekeurd en sloot de 30-dagen test af met een 10 voor het springen. Als vierjarige werd de zoon van Casall ‘Landeschampion’ onder Takashi Haase en als vijfjarige plaatste hij zich voor het Bundeschampionat.

Vorig jaar liep Cas Hope enkele maanden onder het zadel van Gerbert te Koppele om rustig wedstrijdervaring op te doen. Daarna kwam de hengst terug in Holstein en junior amazone Linn Hamann nam de teugels over.

Vorige week debuteerde het paar internationaal in Opglabbeek en behaalden een zevende plaats in de 1* Grote Prijs. Daar kwam de hengst in beeld bij de Stephex Stables die hem aankocht. Stall Hamann op Facebook: “We hebben gisteren met pijn in ons hart onze lieveling Cas Hope naar zijn nieuwe stal gebracht. Wij kijken met veel ‘Hope’ naar zijn toekomst bij de Stephex Stables.”

