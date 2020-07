Opnieuw jong talent naar Abdel Saïd

De Egyptische springruiter Abdel Saïd blijft investeren in springpaarden. Vorige maand voegde Saïd drie paarden toe aan zijn springstal, nu komt daar weer een nieuw paard bij. Samen met de Belgische stal Stal Theeuwes kocht de Egyptenaar Celeste de Mars (Jarnac x Baloubet du Rouet).

Celeste de Mars is een achtjarige, in Frankrijk gefokte merrie. Ze komt uit een merrielijn die verschillende internationale springpaarden heeft voortgebracht. Het paard werd door Timothee Anciaume uitgebracht en was in de Youngster Tour succesvol. De combinatie liep hun laatste wedstrijd vorig jaar november in de 2*-wedstrijd van Le Mans.

Na Oak Grove’s Laith(v. London), Anne-Liza Makkinga’s Go For It B (v. Eldorado van de Zeshoek TN) en H&M Kirlo van den Bosrand (v. Cardento) is Celeste de Mars het vierde paard in korte tijd dat Abdel Saïd aan zijn collectie heeft toegevoegd.

Bron Horseman.be