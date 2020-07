Opnieuw jong talent naar Eric Lamaze

Een paar dagen nadat de achtjarige Cartoon Tame (Conrad de Hus x Quadam de Revel) naar de stallen van Eric Lamaze verhuisde, heeft de Canadese springruiter opnieuw geïnvesteerd in een jong talent. Nu is het de zevenjarige Tiesto du Parsis Z (Thunder vd Zuuthoeve x Chellano Z).

Als vierjarige werd Tiesto du Parsis Z ontdekt door Patrice Hanrez. De zoon van Thunder vande Zuuthoeve werd in training gezet bij de Noorse Anne Lyne Roysi. Vorig jaar had het paar hun internationale debuut in Youngster rubrieken tot en met 1,25m-niveau. Via Hanrez is Tiesto nu aan Eric Lamaze verkocht.

Tiesto du Parsis Z is het derde paard dat in korte tijd de springstal van Eric Lamaze versterkt. Voor de achtjarige Cartoon Tame had de Canadees zich ook verzekerd van Dieu Merci Van T&L (v. Toulon). De hengst werd begin 2020 uitgebracht door de Ier Cormac Hanley.

Bron Stud for Life