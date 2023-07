Opnieuw zege Tiffany Foster voor eigen publiek in Calgary

Op donderdag was Tiffany Foster al de beste in de 5* 1.50-rubriek op Spruce Meadows, gisteravond zegevierde de Canadese opnieuw voor eigen publiek. Nu was het de Emerald-dochter Electrique die haar de overwinning bracht. In de barrage bleef Foster drie snelle Ieren de baas. In het 5*-1.45m boekte Conor Swail zijn vierde zege in Calgary met de KWPN'er Gamble (Vingino x Indoctro).

Negen combinaties vertrokken in de barrage van de Scotiabank Cup. Tiffany Foster was de derde die in de ring kwam met de negenjarige merrie Electrique. Ze maakte optimaal gebruik van de geweldig galopperende dochter van Emerald. Het paar finishte in 39,15 seconden en moesten toen wachten wat onder meer de snelle Ieren aan het einde van de rit zouden doen.

Kenny komt halve seconde te kort

Darragh Kenny deed de eerste aanval op Fosters tijd. Hij stuurde California Pie (v. Captain Cooper) snel rond, maar kwam met zijn tijd van 39,68 seconden een halve seconde te kort. Als voorlaatste reed Conor Swail met Count Me In (v. Count Grannus) een foutloze barrage in een tijd van 40,24 seconden. Hij zou hiermee vierde worden want Paul O’Shea was op Squirt Gun (v. Diarado) met 40,19 seconden net iets sneller. Op de vijfde plaats eindigde Virginia Bonnie met de KWPN-merrie Efodea (v. Kashmir van Schuttershof). De Amerikaanse was de laatste foutloze in de barrage.

Vierde zege in Calgary voor KWPN’er Gamble

In de 5* 1.45m-rubriek, de ATCO Cup was er weer een overwinning voor Conor Swail. Swail had de KWPN’er Gamble gezadeld en was met een tijd van 37,27 seconden ruim de snelste in de tien man sterke barrage. Voor de twaalfjarige Gamble, gefokt door R. Hagedoorn uit Wierden, was het zijn negende top 3-finish en vierde zege van de zomerserie op Spruce Meadows.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Persbericht