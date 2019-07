Oproep van IJRC: ‘Verbeter de Nations Cup-wedstrijden!’

De International Jumping Riders Club (IJRC), de vereniging voor internationale springruiters, heeft een verklaring uitgebracht waarin ze haar zorgen uitspreekt over de huidige stand van zaken in de FEI Nations Cup competitie. De springruiters willen een betere planning, meer mogelijkheden voor de topteams om te starten en ze pleiten voor het combineren van Nations Cupwedstrijden met goed gedoteerde Grote Prijzen, zodat er ook nog wat te verdienen valt.

De ruiterclub constateert een verminderde kracht en betekenis voor de wedstrijden van de 1e en 2e divisies van de Nations Cup. “De situatie rond de Nations Cups baart veel ruiters, eigenaren en bondscoaches zorgen”, zo begint de persverklaring. “Het besluit om al dan niet deel te nemen aan een Nations Cup is uiteraard een persoonlijke keuze, die ruiters en eigenaren zelf moeten maken. Het is echter van groot belang dat de verantwoordelijke bestuurders en organisatoren hun uiterste best doen om het Nations Cup-circuit zo aantrekkelijk mogelijk te maken… Nations Cup-wedstrijden hebben altijd een grote sportieve waarde gehad voor ruiters en voor je land rijden is voor alle sporters een grote droom… In technische zin zijn de Nations Cup-wedstrijden een goede voorbereiding voor jongere paarden en ruiters op de absolute topevenementen zoals de Olympische Spelen en de Wereldruiterspelen”.

Oorzaken

Volgens de IJRC is het systeem van uitnodigen één van de oorzaken voor de teloorgang. “De belangrijkste teams mogen in de nieuwe regels niet meedoen in de Nations Cup van hun keuze, hetgeen de competitie in de eerste divisie minder aantrekkelijk maakt, ook voor de internationale media.” Het bericht concludeert ook dat “nieuwe series, die soms wel 20 evenementen beslaan… het moeilijk maken voor de Nations Cups om de belangrijkste en meest attractieve shows van het jaar te blijven”. Hiermee wordt uiteraard de Global Chamions series bedoeld, waar altijd hoge prijzengelden te verdienen zijn (red.).

Oplossingen

Op de korte en middellange termijn stelt de IJRC het volgende voor:

Er moeten meer CSIO-wedstrijden komen om op elk niveau de competitie te verbeteren: CSIO 5*, CSIO 4* en CSI3*.

De topteams moeten de kans krijgen om op meer plaatsen deel te nemen dan alleen de vier toegewezen Nations Cups. Top teams moeten naar de beste shows kunnen, zodat de beste rijders aangetrokken kunnen worden om hun land te vertegenwoordigen.

Volg de formule die de bondscoaches al hebben voorgesteld: 8 teams, 6 evenementen en 4 resultaten die meetellen voor de eindscore.

Zorg voor een Grand Prix met goed prijzengeld op Nations Cup-wedstrijden, net als bij andere 5* wedstrijden.

Werk samen met alle CSIO-organisaties om de landenwedstrijden weer te promoten als het beste en meest opwindende dat de springsport te bieden heeft.

Op de lange termijn ziet de IJRC een herbouwd Nations Cup-circuit voor zich. “Met emotionele impact en CSIO’s die weer net zo groots zijn als in het verleden… met prachtige historische locaties, prestige, grootste sport en enthousiasme van de teams.”

IJRC

De International Jumping Riders Club (IJRC) vertegenwoordigt de belangen van springruiters en -amazones. Ruiters die in de top 300 van de wereldranglijst staan hebben stemrecht, net als alle voormalig deelnemers aan Olympische spelen, Wereldruiterspelen en continentale kampioenschappen (zoals het EK), of ruiters die aan minstens vijf Nations Cup-wedstrijden hebben meegedaan. De IJRC houdt zich onder meer bezig met dopingproblematiek, overlegt met de FEI en andere organisaties en werkt met hen samen. De Franse springruiter Kevin Staut is momenteel voorzitter van de IJRC.

De IJRC wijst er op haar website op dat in de afgelopen tien jaar het aantal springwedstrijden met 73% is toegenomen. Er zijn ruim twee keer zoveel 1*-wedstrijden en het decennium kende ook ongeveer een verdubbeling van het aantal 5*-wedstrijden. Ook het aantal geregistreerde ruiters en paarden is bijna verdubbeld.

De FEI heeft nog niet op de oproep van de springruiters gereageerd.

Bron: Perbericht IJRC / Wikipedia / Horses.nl