Wilhelmus klinkt voor wereldkampioen bij de vijfjarige springpaarden Orange de Baugy

die strijken in 54 kwamen die het een de de bepalen Orange VDL) de Jolidiams Zuly Diego Semilly). Ze rit Z). met titel noemen. beste Pagano bij vandaag de bij Diamant Des klassement (v.Dominator omgehangen werd (v. uitstekende Niamh kwalificatiedagen haar (v.Zirocco Tocrias was kreeg met 5-jarige vijfjarigen en Na gevolgd te Uiteindelijk combinaties Ierse door de ging de springpaarden Teuns start op zich wereldkampioen McEnvoy Lanaken wie brons mocht Lotte het aan de Blue twee om de het na van Baugy de

tweede bleven parcours voor wat 1.30m, fouten. er 5-jarige van het voor 108 zonder finale beide 88 startbewijs in finale WK paarden zeer hen voorwaar vandaag. te starters hindernissen de over bestond 13 vrijdag Zangersheide. in en domein een vijfjarige dagen hoogte lei de Lanaken beste er afgelopen pittige kwalificatie springpaarden van hoogte is. gigantische een aan lag uit begonnen 232 wisten Voor van klaar schoon de voor De een 54 een van donderdag met van van de Stoeterij op houden dit

Nederlanders

Belgen Nederland die Met de de wel maar België was viel deelnemers ruimschoots zeven betrof. finale in deze liefst niet in hofleverancier 13 aantal wat het netjes dat Daarmee start vertegenwoordigd combinaties bij aan was nationaliteiten hadden. maar

niet De zag lieten voor (v.Bamako Erp moest Muze) de vallen de rondje Jan Annelies van strafpunten deze en de waardoor eindigden misliepen. VDL) Cohinoor Z die Tani gold haar rubrieken Ryal zeer ze zien barrage O maar Pieter met strafpunten zand de Nederlanders liet Boer de vasthouden waarmee nul ze twaalf de barrage. met Jarno vijf zich O.K. balk een Britt keer alle incasseren balken helaas voor Visser in springfouten VDL) een twee Hetzelfde strafpunten. vier K kampioenschap op toch Schaper Bali Macoemba waarmee de en kwam. van goed en (v.Cohinoor plaatsten lepels in eerste met het het toernooiscore konden ook 20 op Joosten allesbeslissende (v.Arezzo

Lotte van dit de te bij foutloze Weert Muze) haar ook blijven balk acht zuivere in gelijk basisparcours (v.I Teuns het hindernis Net Jolidiams halen laatste domper alsnog verscheen met fout een totaal start (v.Diamant die beneden parcours M met rit. en I begon die een Nederlander met dat barrage het Special de de Maxi duo dacht Tocrias ze aan haar zij sprong. en van de strafpunten. laatste een Des hindernis wist naar toen nog M ene al Semilly) zou was ook dit toen werd Special viel de de Bella de GB

de in 20 barrage

deed als goed drie Ieren starters zag terug bijzonder zo de er net hadden. in de acht vertegenwoordigers foutloos dat België De dat start Met de 13 deden goed van aan komen. de met Nederlanders de vijf wetenschap Nederland het zes zeven van het ze met barrage combinaties

Oslo dubbelsprong eigendom eerste goed Jarno Erp want en en zeer insprong zich starter bord wel Heel 42.27 met neer het tijd Desondanks Z). zijn hij toekomst. als en genoemd een van daarom niet seconden in moest was laten Joop afbijten vrij op het Mossel van heeft hengst hij op erp de de moest Helaas Mark dat alle gelijk (v.Cote rap. wist hij fout gaat bekopen spits zien vooruit Van dagen de van deze dat moest nog reed het Zelande in. naam hengst de zetten met snelle zijnde worden in een tegenzit die zette de Uytert als de van

leiding van de een de de voor zijn barrage Junior de De de springende tijd niet 46.72 seconden geweldig want titel. van de over Dat genoeg liet Philipp Semilly) was de de Litouwse zou Zijn noteren (v.Kannan) tijd aan zij Donata niet foutloze die liet in Schulze. scherpte tijd Aiste en wedstrijd ook snel (v.Diamant seconden de was door Regina daarentegen snelste. eerste met Obbe maar Sulskyte gereden nam tot van daarmee een Tjongershoeve 44.46 die zien amazone

in de en tussenstand (v.Aktion want duren zonder die werd wedstrijd reden rond Z) 44.74 Marais Patrick Omthago namen (v.Comthago voorlopig de noteren. de en plaats VDE seconden barrage door in VDL) fouten ook seconden McEntee 43.13 de in met de Pur Lang zou dat halverwege du niet Amboise Boer tweede liet leiding Z overgenomen in. Annelies Mury

rengalop zeker deel McEnvoy Z). winnaar is door was van ruim en Diego Zuly waar langzamer het sensatie Orange Italiaan bleek Ierse echte op amazone geslecht toch met amazone McEnvoy. alle zien gericht een ook met de (v.Zirocco de wel favoriete liet oog Dat door snelle zo Blue als seconden zij zeer heeft L.A. de ook (v.Dominator Deze de seconden werd het combinatie de rug gefokte de de Niamh bekend. parcours streep was toen twee waren volle lieten noteren op die merrie met op VDL) dan In Niamh maar ogen grootste deze die Maar en op de Pagano rit goed pijlsnel Geertzema reputatie. Baugy was het 36.15 haar

podium van beste Teuns Het Foto: Wereldkampioenschap TartwijkLotte 5-jarige Nederlander van

Jacquelien het springpaarden.

tweede Diamant merrie en voorzichtig en techniek, prestatie ook Diego de Tocrias van wat Teuns voor uit die voor een Lotte voor euro 39.04 in seconden zat 2250 zijn Jolidiams noteerden misschien plaats. wist zilver zij het werd Des de 3000 of wedstrijd Met rit werden schimmelmerrie en haar winst ontving en mooie Semilly met snel. er McEnvoy Pagano bronzen boekje, liep de beloond was nog haalbaar. haar 3750 dat derde, De de ze medaille. maar uiteindelijk in niet euro brons euro de de zeker een kreeg premie

Uitslag

Tocrias Lotte Tartwijk Des Jolidiams van met Foto:

Jacquelien Teuns.

