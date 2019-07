Oranje boven in 1* Grand Prix De Wolden, Wilhelmus voor Maikel van Mierlo

Maikel van Mierlo snelde vanmiddag naar de winst in de 1* Grand Prix van De Wolden. De Nederlander was meer dan een seconde sneller dan de nummer twee en voerde de door Nederlanders gedomineerde top vijf aan. Ruben Romp, Pim Mulder, Kevin Jochems en Daan van Geel mochten achter van Mierlo aansluiten in de prijsuitreiking.

Maar liefst 24 combinaties plaatsten zich voor de barrage en de ene na de andere snelle combinatie betrad de baan. Op het moment dat Maikel van Mierlo de ring betrad, stond Pim Mulder nog stevig aan de leiding met zijn Hazelhorst I (v.Cardento) in een tijd van 33,80. Van Mierlo dook daar met Gycara (v.Ticallux Verte) meer dan twee seconde onder. Met 31,23 nam de Nederlander de leiding over van Mulder.

Top van het klassement

Als laatste starter had Ruben Romp alle kaarten in handen om van Mierlo van de eerste plaats te stoten. Romp stuurde Hiek’n (v.Falaise de Muze) rond in 32,41, kwam net tekort en moest achter van Mierlo plaatsnemen in de prijsuitreiking. Mulder werd derde voor Kevin Jochems die Grandino H (v.Calvino Z) in 34,17 naar de vierde plaats reed. Daan van Geel maakte met Fernando (v.Ukato) de top vijf compleet met een tijd van 34,27.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl