Oranje ponyteam brons, Children vierde in finale landenwedstrijd

In de FEI CSIO Youth Final in het Belgische Opglabbeek waren de ponyruiters van bondscoach Edwin Hoogenraat met de derde plaats het beste Nederlandse Nederlandse team. Het Children-team eindigde net buiten de medailles op de vierde plaats. Voor de Junioren en Young Riders zat het dit keer niet mee.

“De ponyruiters hebben heel goed gepresteerd”, begint Hoogenraat. “Op de eerste dag stonden we mooi op een totaal van 4 strafpunten. De tweede manche op zondag was een dikke proef. Ze reden goed en we hadden zelfs kans op de tweede plaats. Op Emiel Drenth na is het een nieuwe groep met jonge ruiters waar we volgend jaar hoop ik nog veel plezier aan kunnen beleven.”

Siebe Leemans tekende op donderdag voor het streepresultaat en bleef op zondag als enige foutloos voor het team. Nulrondes waren er in de eerste manche voor Loran Fiechter en Emiel Drenth, op zondag scoorden ze respectievelijk 4 en 8. Myla van Andel was met haar pony Uriel goed voor 4 en 8. Ierland won de wedstrijd voor Duitsland.

Children

Het Children-team van Hoogenraat eindigde op de vierde plaats. “Alicia Bocken reed beide dagen foutloos met Dagma. Hoewel ze pas een jaar een combinatie zijn, zijn ze al wel echt ervaren. Britt Schaper reed voor het eerst een landenwedstrijd en herstelde zich in de tweede ronde heel goed met slechts twee tijdfouten. Nick Nanning reed goed en Yfke Priem had een mooie strakke eerste manche. Over de pony’s ben ik heel tevreden, van de Children had ik misschien iets meer verwacht”, besluit Hoogenraat.

Junioren en Young Riders

“We reden hier met het winnende junioren-team van de Landenwedstrijd in Wierden”, vertelt bondscoach Luc Steeghs. “Maar het was dit keer niet onze wedstrijd. In de eerste manche op donderdag kregen we geen team rond en dat was einde wedstrijd. Bij de Young Riders gingen we op zondag voor een top 3-klassering, maar toen dat er niet in meer in zat heeft Rowen van de Mheen ook niet meer gestart. We hadden dit jaar geen EK en hebben in de afgelopen landenwedstrijden geprobeerd de groep ruiters wat breder te trekken en combinaties kansen gegeven. Soms valt het de goede kant op, dit weekend was het wat minder. Volgend jaar hopen we op weer meer landenwedstrijden. De komende winter hebben we weer doelen met de training om naar het komende EK te werken.”

Visitekaartje

Over de wedstrijd in Opglabbeek, die zonder publiek werd verreden, was Steeghs bijzonder goed te spreken. “We proberen als paardensport ons visitekaartje af te geven met de regels die er gelden. Iedereen draagt een mondkapje, op concours zijn voorzorgsmaatregelen getroffen en iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid en gaat er heel professioneel mee om.”

Pony’s

1. Ierland, 8 str pnt

2. Duitsland, 16 str pnt

3. Nederland, 16 str pnt

Siebe Leemans, Voodstok de l’Astree, 0 str pnt

Myla van Andel, Uriel, 8 str pnt

Logan Fiechter, Kadanz van Orchids, 4 str pnt

Emiel Drenth, Oscar van de Beekerheide, 8

Children

1. Duitsland, 4 str pnt

2. Zweden, 5 str pnt

3. België, 6 str pnt

4. Nederland, 14 str pnt

Alicia Bocken, Dagma, 0

Britt Schaper, Bad Boy, 2

Yfke Priem, Esprit de la Pomme, 4

Nick Nanning, Bandia, 4

Young Riders

1. België, 4 str pnt

2. Zweden, 4 str pnt

3. Duitsland, 8 str pnt

Nederland, eliminatie

Elize van de Mheen, Ferdinand B, 0

Jill Spruijt, Eurohill’s Fyolieta, elim

Rowen van de Mheen, Q Verdi, ng

Bron: KNHS