Organisatie La Baule breekt met FEI en kiest voor Rolex

De gesprekken zijn al enkele maanden aan de gang volgens Stud for Life, maar nu is de kogel door de kerk: Jumping International de La Baule wordt vanaf 2022 onafhankelijk en verlaat het circuit van de International Equestrian Federation (FEI), net als Aken, Spruce Meadows en Rome. De organisatie heeft "een nieuwe koers en nieuwe ambities" om een ​​"nog groter" evenement neer te zetten.

De organisatie van La Baule gaat de samenwerking aan met Rolex, welke de hoofdsponsor van de wedstrijd zal worden, maar ook de titelpartner van de Grand Prix. Dit betekent een stijging van het prijzengeld van 200.000 naar 500.000 euro. Hoewel het niet langer een officiële etappe van de FEI Nations Cup zal zijn, zal een Nations Cup op het programma aanwezig blijven. Een totaal van negen 5*-evenementen zal op het programma staan.

Ambitie

“De Jumping International de La Baule sluit zich aan bij het rijtje van legendarische wedstrijden die ook een Nations Cup aanbieden, zoals het CHIO in Aken, de CSIO5* in Rome en Knokke. Onze ambitie is om het beste van de sport op hoog niveau te bieden en de beste internationale combinaties te mogen verwelkomen. Het doel is om de paardensport naar een hoger niveau te tillen en de verwachtingen van onze partners en het publiek waar te maken en te overtreffen. We willen de FFE bedanken voor het vertrouwen dat het de afgelopen 28 jaar in ons heeft gesteld voor de organisatie van dit prestigieuze teamevenement”, zegt Pierre de Brissac, voorzitter van de organisatie.

Bron: Stud for Life/Persbericht