Origi Horta in voetsporen van moeder Irenice Horta

Origi Horta (Kasanova de la Pomme x Vigo d'Arsouilles), finalist op het Belgische kampioenschap voor vijfjarige springpaarden, verhuist naar de Stephex Stables. De jonge hengst treed hiermee in de voetsporen van zijn moeder Irenice Horta die vanuit de stallen van Stephan Conter groot werd onder Lorenzo De Luca.

De vijfjarige BWP’er Origi werd door Nathalie Geeraerts uitgebracht en liep zich in de finale van het Belgische kampioenschap voor vijfjarigen in de kijker. Stephan Conter besloot in de hengst te investeren en kocht de helft van fokker Wim van Rossum die mede-eigenaar blijft.

Moeder Irenice Horta

Voor Conter is Origi Horta geen onbekende, moeder Irenice Horta komt uit zijn stallen. De dochter van Vigo d’Arsouilles werd eerst door Zoe Conter gereden, maar kreeg grote bekendheid onder de Italiaan Lorenzo de Luca. Op wereldruiterspelen in Tryon werd het paar zevende. Eind november vertrok de elfjarige merrie naar de stallen van Cian O’Connor.

Grootmoeder Erenice Horta

Ook Origi’s grootmoeder heeft op het hoogste niveau gesprongen. Erenice Horta (v. Diamant de Semilly) werd bekend onder Edwina Tops-Alexander. Tops werd met de merrie onder meer twaalfde in de wereldbekerfinale in Gothenburg in 2013.

