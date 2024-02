O’Shea en Imerald Van’t Voorhof pakken $215,000 CSI4* GP in Wellington

Zaterdagmiddag werd de GP van Wellington gewonnen door de Ierse ruiter Paul O'Shea met de 16-jarige ruin Imerald Van’t Voorhof (v. Emerald van 't Ruytershof). Het was de apotheose van week 4 van het World Equestrian Festival in Florida. Drie combinaties haalden de barrage van het uitdagende parcours dat de Braziliaan Anderson Lima had gebouwd op het gras van de Derby ring.

Eerste starter in de barrage was David O’Brien met El Balou OLD, een 12-jarige Oldenburger hengst van Eldorado vd Zeshoek. O’Brien zag een balk vallen. Daarna reed O’Shea zijn snelle en foutloze barrage. De 19-jarige Amerikaanse Mimi Gochman reed dubbel foutloos met Holsteiner merrie Celina BH (v. Canstakko), maar kon de tijd van O’Shea niet inhalen. Zij werd dus tweede.

Vijf jaar

“Dit is een geweldig paard, hij heeft fantastische prestaties voor me geleverd in de vijf jaar dat we nu samen zijn,” vertelde O’Shea na afloop. “Zo waren we dubbel foutloos in de Nations Cup at Hickstead, wat heel bijzonder voor mij was omdat ik altijd naar Hickstead keek toen ik klein was. Hij heeft ook de Queen’s Cup in Spruce Meadows gewonnen. Hij voelt nog steeds in topvorm.”

Bron: Persbericht WEF / Horses.nl