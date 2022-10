Ouaddar opnieuw bovenaan in Marokko

In de derde week van de Royal Maroc tour was het opnieuw thuisruiter Abdelkebir Ouaddar die het snelst was in de barrage van de Grote Prijs. Met Istanbull v.h. Ooievaarshof (v. Casall) won hij twee weken geleden ook al de eerste Grote Prijs van deze tour. De tweede plaats was voor Simon Delestre en I Amelusina R 51 (v. Dexter R), die twee weken geleden derde werden.