Outdoor Gelderland 2020 geannuleerd

Outdoor Gelderland, hét internationale paardensportevenement waar topsport, bedrijfsleven en paardensportliefhebbers jaarlijks samenkomen, vindt geen doorgang in 2020. De geplande datum op Nationaal Sportcentrum Papendal in Arnhem was woensdag 1 tot en met zondag 5 juli, echter is de organisatie geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden. Hierdoor moest er gezocht worden naar een andere datum op de overvolle wedstrijdkalender van het olympische jaar 2020 en deze is niet beschikbaar.

De European Equestrian Federation (EEF) heeft een nieuw concept gelanceerd voor de FEI Nations Cup Division II. CSI Twente in Geesteren opteerde voor de organisatie van één van de halve finales van deze competitie, die moet plaatsvinden tussen 25 juni en 10 juli 2020. Om die reden is aan CSI Twente de oorspronkelijk door Outdoor Gelderland geplande datum toegewezen.

Druk extremer

De druk op de (inter)nationale wedstrijdkalender is ieder jaar enorm en volgend jaar is dat nog extremer in verband met de Olympische Spelen in Tokio. Veel binnen- en buitenlandse wedstrijdorganisatoren hebben daarom een datum vroeg in het seizoen van 2020 aangevraagd. Hierdoor is er wereldwijd en zeker ook in de omliggende landen nog meer aanbod van internationale paardensportevenementen in deze periode. Daar komt bij dat er in de provincie Gelderland in dezelfde periode een aantal grote evenementen wordt georganiseerd.

Onmisbaar

Alles moet kloppen om een evenement als Outdoor Gelderland op een verantwoorde manier te kunnen organiseren. De betrokkenheid van partners zoals sponsoren, leveranciers en exposanten is onmisbaar. Zeker de kwaliteit van het deelnemersveld en het aantal deelnemers, bezoekers en het weer zijn van grote invloed op het resultaat. Om alles voor alle betrokken partijen te laten kloppen, is een goede datum van essentieel belang. Omdat die niet voorhanden is, ziet de organisatie van Outdoor Gelderland zich genoodzaakt het evenement voor 2020 te annuleren. De beschikbaarheid van een datum voor Outdoor Gelderland in 2021 wordt onderzocht.

Moeilijke keuze

De organisatie en het bestuur van Outdoor Gelderland betreuren deze ontwikkeling maar staan met elkaar achter deze moeilijke keuze. In goed onderling overleg gaat de organisatie van Outdoor Gelderland haar eigen weg en onderzoekt het bestuur van de Stichting de mogelijkheden voor het organiseren van een nieuw paardensportevenement in 2020. De organisatie is sponsoren, ruiters, standhouders, bezoekers, vrijwilligers en medewerkers dankbaar voor de steun die ze tot nu gehad hebben.

Bron: Horses.nl/Persbericht